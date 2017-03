Kassiomanik küsib: miks meeldib kiisule minu toolil magada?

Sina oled selle tooli või istekoha välja valinud seetõttu, et see on mugav, aga kass on sinust ju palju väiksem ja mahuks kenasti magama ka pisemale asemele. Võib-olla on see tool su lemmik hoopis sellepärast, et sealt näeb hästi telerit, aga kass ju telerit ei vaata. Seega võid täiesti õigustatult küsida, miks siis ronib kass just sinna, kuhu sina tahtsid istuda, kirjutab iHeartCats.

Loomaarst dr Kathryn Primm ütles, et ilmselt sätib kass end su lemmikkohale sellepärast, et seal on kõige rohkem sinu lõhna. «Lõhnad on midagi, mida kassid mõistavad. Nad ju märgistavad enda jaoks turvalisi kohti nii, et hõõruvad oma nägu sinna vastu,» sõnas dr Primm. Sinu lemmikkoht lõhnab tugevalt sinu järele ja kass on veendunud, et sa oled selle koha oma lõhnaga «turvaliseks» märgistanud. Kui oled hiljuti selle koha peal ka istunud, siis on see ilmselt veel soe ja kassid armastavad sooje kohti.

Dr Primm lisas, et kassid mõistavad tegelikult hästi ka seda, et loomariigis on nad suhteliselt väiksed ja haavatavad tegelased. «Kuigi ta on loomult jahipidaja, teab kass, et temast võib ka saak saada, seega puhkealadeks valib ta kohad, mis on turvalised ja kus ta on kaitstud,» ütles loomaarst. Toolidel on reeglina ka seljatugi, seega kass teab, et peab silma peal hoidma vaid sellel alal, mis jääb temast ettepoole, sest seljatugi on talle toeks.

Kassile meeldib see, kui ta on millestki ümbritsetud, see tekitab temas turvatunde ja aitab lõõgastuda. Ta ei pea muretsema sellepärast, et keegi saab talle ligi hiilida. Ta saab oma turvalises kohas magada ja end kindlalt tunda. Pealegi lõhna järgi mõistab ta, et sinu ja su pere jaoks on see turvaline koht ning kuulub teie territooriumile.

Iga kassiomanik teab, et kui kiisu on magamiseks koha välja valinud, siis tuleb inimesel leida endale istumiseks või pikutamiseks teine koht, kuna kass ei kavatsegi end liigutada!