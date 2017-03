Vähi tõttu jala kaotanud poisi suurim soov oli leida kolme käpaga koer

Quinn ja tema ema Teresa otsisid sellist koera kaks aastat. Poiss tuletas emale iga kuu üha uuesti meelde, et ta tahab kolmejalgset koera, ent ema üritas pojale selgitada, et sellist koera pole sugugi lihtne leida, kirjutab Mother Nature Network.

Märtsikuu alguses leidsid nad internetist lõpuks video, mis tutvustas koera nimega Logan, kel oli kolm käppa. Teresa kiirustas pojale kooli järele ja nad sõitsid varjupaika koeraga kohtuma. Varjupaika jõudes selgus, et üks teine perekond oli neist ette jõudnud ja Logan oli juba broneeritud.

«Me sõitsime varjupaika temaga kohtuma ja ma muutusin väga emotsionaalseks,» sõnas Teresa. Nad uurisid, kui pikaks ajaks saab koera broneerida ja kas on lootust, et nad saaksid end ehk ootejärjekorda panna. Lõpuks läkski nii, et esimene perekond teatas, et nad olid ümber mõelnud ja Quinn ning tema ema läksid kohe Loganile järele.

Logan oli sattunud varjupaika tänavalt ja ta esikäpa luu oli murdunud, mistõttu lõigati üks käpp ära. Quinn, kes on kaks korda oma lühikese elu jooksul vähiga rinda pistnud, armus koerasse esimesest silmapilgust. Ema sõnul mõjub koer nende perele väga hästi, kuna aitab argimuresid unustada.