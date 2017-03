Miks haugub mõni koer iga heli peale?

Loomaarst dr Kathryn Primm selgitas, et koerad suhtlevad teiste koertega kehakeele abil, aga nad on avastanud, et inimestega suheldes on mõistlik kasutada ka häält. Just nagu kassid näuvad peamiselt inimestega suhtlemiseks, hauguvad koeradki selleks, et omanikele millestki märku anda, kirjutab iHeartDogs.

Seega kui koer hakkab haukuma, siis ilmselt on tema sõnum sulle suunatud, kuigi see võib aset leida veidral kellaajal, mil sa ei taha üldse koera haukumist kuulda, näiteks öösel. Teadlased on leidnud sedagi, et koertel on kordades teravam kuulmine kui inimestel, seega võib juhtuda, et koer kuuleb midagi, mida inimene ei kuule ja soovib omanikku hoiatada.

See, kas ja millal koerad hauguvad, sõltub suuresti koera iseloomust. Mõni koer on väga arglik ja poeb tihtilugu omaniku taha peitu. Kui selline koer kuuleb mõnda tema jaoks kahtlast heli, siis ta võib haukuma hakata, et omaniku tähelepanu asjale juhtida ja abiväge kutsuda. Looduses tuleb kiire reageerimine loomadele alati kasuks, seega tegelikult on see positiivne, et koer vahel ülereageerib.

Dr Primm soovitab koeraomanikel koerte käitumist mõjutada sellega, et koera ei tohiks kunagi haukumise eest kiita, vaid seda tuleks teha siis, kui koer on vait. Kindlasti ei tohiks koera peale vihaseks saada, sest tegelikult soovib ta sind vaid hoiatada, kuigi igas olukorras pole see vajalik ja koer käitub kui murelik vanem oma lapsega. Dr Primmi sõnul peaks kodus olema ka turvaline koht, kuhu koer saaks varjuda, kui tunneb hirmu.