Kes oleks võinud aimata, et rottidele meeldib peitust mängida? Tuleb välja, et need intelligentsed ja nutikad loomad naudivad aeg-ajalt seda, kui saavad vahel koos omanikega veidi lustida. Vaata videost, kui õnnelik on rott, kui omanik temaga peitust mängib!