Huskyl õnnestus ühe päeva jooksul kaks korda kodust põgeneda

Kolmeaastane Maverick jäi üksinda koju, kuna perenaine pidi linnas veidi asju ajama. Maverickil hakkas toas aga igav ja ta otsustas teise korruse akna kaudu kodust jalga lasta. Kuigi kaugele ta aga ei jõudnud, sest aknast sai ronida ainult verandakatusele, kirjutab iHeartDogs.

Maverick lükkas ninaga akna lahti (USAs on paljudel majadel üles-alla liikuvad lükandaknad – toim) ja ronis sealt katusele. Murelikud naabrid märkasid seda ja kutsusid tuletõrje kohale. Tuletõrjujatel õnnestus sõbralik koerake tagasi tuppa meelitada. Ent vähem kui tund aega hiljem oli koer uuesti katusel ja tuletõrjujatel tuli taas sündmuskohale sõita.

Tuletõrjuja Mark Boncal ütles, et kui nad teise väljakutse said, siis nad ei uskunud seda alguses, samas polnud selles midagi üllatavat. «Me sõitsime kohale ja koer istus seal. Ta oli verandakatusel ja lihtsalt jälgis meid,» sõnas Boncal.

Mavericki omanik Kristin ütles, et seda on varemgi juhtunud. Koera eelmine omanik oli neile öelnud, et Maverick on nagu mustkunstnik, kes vahel kodust jalga laseb.