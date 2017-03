Mehele ei meeldinud naise uus kass, seega naine otsustas temast loobuda

«Mu kallimale ei meeldi mu uus kass, seega ma pean ta ära andma. Ma ei tahaks seda teha, aga ma pean. Kas keegi on huvitatud? Ta on armas, talle meeldib kaisutamine. Ta reageerib nimele Benjamin. Ta on 32-aastane ja töötab ärivaldkonnas,» kirjutas naine.

Redditi kasutajad mõistsid naise muret. Üks vastaja jagas ka oma kogemusi: «Mu üks naistuttav loobus oma kassist, kuna tema kallimale kass ei meeldinud. Paar aastat hiljem polnud tal enam kassi ega kallimat. Loo moraal: vali alati kass.»