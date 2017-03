Internetis levib veider video kalkunitest, kes käivad ringis ümber surnud kassi

Jonathan Davis, veidra video autor, ütles, et tal on kodus palju loomi ja talle meeldib loodus, aga midagi sellist pole ta varem näinud. Video on tehtud 2. märtsil, kirjutab National Geographic.

These turkeys trying to give this cat its 10th life pic.twitter.com/VBM7t4MZYr — J... (@TheReal_JDavis) March 2, 2017

Davis jagas seda videot Twitteris, kus see hakkas kiirelt levima. Davis ja paljud teised, kes videot nägid, täheldasid, et see meenutab justkui mingit rituaali. Bioloog Tom Hughes ütles, et midagi paganlikku selles siiski pole, vaid ilmselt teevad kalkunid nii hirmu ja uudishimu tõttu.

«Mulle tundub, et neid huvitab see, mida surev või surnud kass teeb,» sõnas Hughes. «Ilmselt tahtsid nad asja lähemalt uurida liiga lähedale minemata.» Tulemuseks on see, et terve kari kalkuneid, peamiselt emased, kõnnivad ümber kassi ja jõllitavad potentsiaalse kiskja laipa, kuid keegi ei julge väga lähedale astuda.

Ringis käivad nad ilmselt seetõttu, et kalkunid järgivad üldiselt parve käitumist. Mississippi ülikooli bioloog Richard Buchholz selgitas, et kalkunitel on kombeks üksteise saba taga ajada, kuna sel viisil saavad nad kindlad olla, et parv püsib koos.

Vaata omapärast videot!