Pilk peale: need on lõppeva nädala parimad loomafotod

1. Sel nädalal käis esmakordselt õues jalutamas Tallinna loomaaia jääkarupoeg, kellele pole veel nime valitud. Väike mõmm ei käinud õues mõistagi üksinda, vaid jalutamas ema Friida valvsa pilgu all.

Inari Leiman / Tallinna loomaaed

2. Bordercollie Oreo on üks osav kutsa: nimelt oskab ta korvpalli mängida. Kolmeaastane Oreo on Ameerika korvpallur LeBron Jamesi järgi hüüdnimeks saanud LeBark James, kuna oskab palliga mitut lahedat trikki teha.

Caters News Agency/Scanpix

3. Ida-Saksamaal Magdeburgi loomaaias elavad valged lõvid. Antud pildil on isalõvi nimega Madiba ja tema seljas ronib üks lõvipoegadest. Neli valge lõvi beebit sündis selles loomaaias kõigest kuue nädala eest.

Peter Gercke/AFP/Scanpix

4. Ukrainas asuva kaevanduse töötaja tööpostil koos lemmikloomaga.

Viktor Drachev/TASS/Scanpix

5. Märtsi esimesel päeval loopisid külastajad Tuneesia loomaaias krokodilli kividega surnuks. Krokodill sai pähe mitu hoopi, mille tagajärjel tekkis tal sisemine verejooks ja loom suri. Kohaliku linnavalitsuse ametnike sõnul on tegemist «metsiku» juhtumiga. Pildil on kaks teist krokodilli, kes elavad samas loomaaias.

FETHI BELAID/AFP/Scanpix

6. Koer nimega Mike kandis poksijakostüümi, et osaleda Rio de Janeiros toimunud Blocao koertekarnevalil. Blocao karneval on ühtaegu lõbus pidustus nii koeraomanikele kui ka lemmikutele.

Silvia Izquierdo/AP/Scanpix

7. Pardid jalutamas Amsterdami lähistel asuvas Volendami linnas kerge lumesaju ajal.

Francois Lenoir/REUTERS/Scanpix

8. Hiinas on puud kenasti õide puhkenud ja linnud on õrnade kevadiste õite taustal ringi lendamas. Mitmed fotograafid on kasutanud võimalust, et kauneid pilte teha.

Xinhua/Sipa USA/Scanpix

9. Hirved läksid omavahel tülli ja ristasid erimeelsuste lahendamiseks sarved. Foto on tehtud Valgevenes Izubritsa küla lähistel, mis asub umbes 280 kilomeetri kaugusel Minskist.

Sergei Grits/AP/Scanpix

10. Väike ahvike naudib puuviljajäätist nimega «Metsik värskus» Columbias asuvas Medellini loomaaias.