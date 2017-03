Miks armastavad kassid sooje kohti?

Asi on nimelt selles, et kassid armastavad sooja ja inimese sülle on mõnus pugeda seetõttu, et inimese keha on soe. Kodukassidel on see justkui sisse kodeeritud, et neile sobib elamiseks kõige paremini just soe kliima, kirjutab Mother Nature Network.

Kassi keskmine kehatemperatuur on 38 kraadi ja kui kass elab jaheda kliimaga kohas, peab ta leidma sooja pesa, sest kassid on temperatuuri suhtes üsna tundlikud. Mõnel kassitõul on aja jooksul muutunud kasukas paksemaks ja see aitab neil külmaga toime tulla, ent mõni kass kasutab inimesi ära selleks, et sooja saada.

Kui inimest pole parajasti läheduses, siis pole kuigi ebatavaline, et kass sätib end sooja ahju või kamina juurde või leiab mõnusa koha päikeselaigus. Vahel võivad kassid ka teki alla pugeda, et sooja saada.

Kassiekspert Pamela Merritt hoiatas, et kui kassid sätivad end mõne küttekeha juurde, siis tasuks kassil silma peal hoida. «Kass võib end sooja kohta sisse seada, aga ta ei taipa, et tema karvkate muutub seal ühe soojemaks ja enne, kui kass arugi saab, võib asi juba väga kuumaks muutuda,» ütles Merritt. Hoia kiisul silma peal, et ta endale liiga ei teeks või tee talle ise tekkidest soe pesa, et ta küttekeha juurde ei peaks ronima.