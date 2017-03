Galerii ja video: Tallinna loomaaia jääkarupäeval sai näha väikest karupoega

26. novembril sündis Tallinna loomaaias jääkarupoeg, kes on tänaseks tublisti kasvanud ja niivõrd aktiivseks muutunud, et enam ei soovi väike mõmm emaga pesakastis pikutada. Sel nädalal on väike karupoeg, kellele pole veel nime valitud, esimest korda õues käinud värsket õhku hingamas, seda muidugi ema valvsa pilgu all.