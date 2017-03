Hoolimatud külastajad loopisid Tuneesia loomaaias krokodilli kividega surnuks

Tunise linnavalitsus avaldas Facebookis õudu tekitavad fotod surnud krokodilli peast ja selle kõrval vedeles mitu verist kivi. Postituse juures seisis, et külastajad loopisid krokodilli kividega, mistõttu tekkis loomal sisemine veritsus ja ta suri, kirjutab The Guardian.

Loomaaia veterinaar Amor Ennaifer kinnitas, et krokodill suri tõesti seetõttu, et teda visati kividega. «See on kohutav. Me ei suuda ettegi kujutada, mida mõned loomad peavad hoolimatute külastajate tõttu taluma,» sõnas veterinaar ja lisas, et ka lõvisid ning jõehobusid on kividega visatud.

Ennaiferi sõnul on loomaaias väljas sildid ja neil on ka turvamehed, aga sellest jääb väheks. Eriti kriitiline aeg on koolivaheaeg, kuna siis käib loomaaias tavapärasest rohkem inimesi. «Meie loomaaias on üle 150 loomaliigi. Me ei saa iga puuri juurde valvurit panna,» sõnas veterinaar. «Inimesed peavad ise mõistma, et loomi tuleb austada.»