Põnevad pildid: fotograaf pildistab koeri läbi klaasi

Kenzie esimene pildistatav oli Ryani koer Rocky. Kuna fotod tulid väga toredad välja, otsustas Kenzie minna loomade varjupaika ning pildistada sealseid koeri, kirjutab Caters News Agency.

Kenzie ütles, et tänu klaasile saab ta pildistada koeri sellise nurga alt, nagu varem pole tehtud. Läbi klaasi pildistades jääb mulje, et koerad justkui lendaks või tantsiks. Mees tunnistas, et vaja läks muidugi palju maiustusi, et koeri motiveerida.

Disainer Tania Ryan oli see, kes soovitas pildistada koeri ka altpoolt. Fotograafi sõnul on tema tööd saanud palju positiivset vastukaja.