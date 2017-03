Tänavalt leitud kassipoja uueks koduks sai politseijaoskond

Politseinikud veensid oma ülemust, et kass võiks nende juurde jaoskonda jääda, aga ülemusel oli üks tingimus. «Ütlesin neile, et mul on kodus kaks kassi ja koera, mul pole loomade vastu midagi, aga keegi peab kassi liivakasti puhastama,» sõnas jaoskonna juht William Taylor. Taylor ütles oma alluvatele, et ta on nõus isegi kassiga seonduvad kulud katma, aga liivakasti tema ei puudu, kirjutab iHeartCats.

Politseinikud olid nõus selle kohustuse endale võtma ja triibik sai omale sooja kodu. Triibikule pandi nimeks Martin. New York Post kirjutab, et kass sai nime politseinik Martin D. Costanza järgi, kes oli üks selle idee algatajatest.

Endine tänavakass naudib nüüd oma uut kodu, kus tal on palju kaaslasi, mitu erinevad magamisaset, vett, toitu ja piisavalt mänguasju. Taylori sõnul mõjub kass politseinikele kahtlemata hästi, kuna jaoskonnas pole enam ühtki morni nägu.

Fans want 2 make donations for Martin, looking to donate? Try animal rescue of your choice Martin has already been rescued by his 60 family pic.twitter.com/K1XP6qzUWn