Naine ehitas redeli, et tänavakassid saaksid tema korteris käia

Ilhan töötab Türgi linnas Tekirdagis hambaarstina, ent vabal ajal pühendub naine kassidele. Kuna sel aastal on Türgis olnud talv erakordselt krõbe, otsustas naine ehitada redeli, mille kaudu saavad tänavakassid ronida tema esimesel korrusel asuvasse koju. Naine tegi seda selleks, et kassid ei peaks väljas külmetama, kirjutab The Dodo.

Ilhan oli esiti murelik, et kuidas naabrid sellesse suhtuvad. Ta kinnitas redeli külge paar lillepotti, arvates, et sel viisil häirib redel naabreid ehk vähem. Aga naabrite tagasiside on olnud üllatavalt positiivne ja kõigil on hea meel, et kassid ei pea külmetama.

«Ma soovin, et ükski loom ei tunneks nälga ega janu, vaid oleks õnnelik,» ütles Ilhan. «See maailm pole loodud vaid inimestele.»

Vaata siit, milline redel välja näeb!