Gustav on armas, kergelt pontsu kiisu, kellega on alati tore koos aega veeta. Koju tulles ootab ta ustavalt uksel ning aitab mõnusalt õhtuid sisustada. Ta on lustlik kass, kellele meeldib mängida, ringi joosta ja hüpata kõikvõimalikesse kohtadesse. Gustavile meeldib seltskond, ta tuleb alati kaasa, kuhu iganes korteris minnakse või istutakse.