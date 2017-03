Vaata, milline lemmikloom sobiks sinu tähtkujule

Leia nimekirjast üles enda tähtkuju ja loe, milline lemmikloom võiks sulle kõige paremini sobida, soovitab MSN.

Jäär

Jäärad käivad pigem harva puhkamas, samas neil on palju energiat ja entusiasmi ning neile meeldib, kui elu on sündmusterohke. Aktiivsele Jäärale sobib lemmikuks kõige paremini koer ja eelistada võiks neid tõuge, mis armastavad samuti liikumist ning seiklusi.

Sõnn

Sõnnid on loomu poolest alluvad ja kangekaelsed, ent neile meeldib üle kõige kaisutamine. Sõnnid pole nii aktiivsed kui Jäärad, nad võivad vahel lausa erakordselt laisad olla. Sõnni parimaks kaaslaseks oleks kass. Kassid on parajalt iseseisvad ja paimaiad ning võivad koos omanikuga terve päeva voodis laiselda.

Kaksikud

Kaksikud on väga kiire taibuga ja armastavad intellektuaalseid vestlusi ning ülesandeid. Nad otsivad alati midagi põnevat, mis neid stimuleeriks. Kaksikutele sobiks mõni intelligentne lemmikloom, näiteks papagoi. Papagoile saab uusi sõnu õpetada ja papagoi on Kaksikute tähtkujust inimesele parajalt nutikas kaaslane.

Rachel Wilhelm Photography/Mercu/Caters News Agency/Scanpix

Vähk

Vähid armastavad palju kodus olla ja kuigi nad on vahel tujukad ning emotsionaalsed, on nad väga hoolitsevad. Vähki võiks rõõmustada armas väike hamster. Kuna Vähile meeldib õrnade asjade eest hoolt kanda, siis oleks pisike hamster talle just hea kaaslane, kellega saab rahulikult koos kodus olla.

Lõvi

Lõvid on väga kirglikud ja neile meeldib tähelepanu keskpunktis olla. Lõvi on loomu poolest selline, et teda tõmbab alati säravate ning hinnaliste asjade poole. Kuna Lõvid hindavad kalleid asju, siis sobiks neile lemmikuks majesteetlik hobune. Miski ei viita kuninglikkusele paremini kui hobune. Aga kuna tegemist on üsna kalli loomaga, siis ei saa kõik endale seda lõbu lubada. Lisaks hobusele sobib Lõvile ka kass.

Neitsi

Neitsid armastavad puhtust ega salli loomi, kes tekitavad palju segadust. Neile meeldiks mõni vahva seltsiline, aga mitte selline, kes kodu sassi ajab. Neitsi võiks muretseda endale akvaariumi koos kaladega, kuna kaladega pole ohtu, et nad toad segi ajaks.

Mandy Cheng/AFP/Scanpix

Kaalud

Kaalud hindavad ilu ja peeneid detaile elus, mistõttu kipuvad nad eelistama ka lemmikloomi, kes näevad kaunid välja või vähemalt omapärased välja. Kaaludele võiks sobida mõni tõukass.

Skorpion

Skorpioni tähtkuju on väga võimas ja nad hindavad müstikat. Rahuliku pealispinna all on peaaegu alati peidus väga kirglik inimene. Skorpioni intensiivse loomuga sobiks hästi kokku madu. Madudel on veidi müstiline aura ja koos Skorpioniga moodustavad nad fantastilise paari.

Ambur

Spontaanne, vabadust hindav Ambur ei ole just kõige suurem loomasõber, kuna loomad ei lase Amburil vabalt mööda maailma ringi liikuda. Kui lemmikloom võtta, siis mõni selline, kes vajaks minimaalselt tähelepanu. Amburile sobiks näiteks kilpkonn või kalad.

Mohammed Abed/AFP/Scanpix

Kaljukits

Kaljukitse iseloomustab kõige paremini see, et ta on väga töökas. Kaljukits ei kohku kunagi, kui peab tööl paar tundi kauem olema. Tuhkur võib ju olla veidi nõudlik loom, kuid Kaljukitsele sobiks ta kõige paremini. Kaljukits hoolitseks tuhkru eest ja külvaks ta tähelepanuga üle.

Veevalaja

Veevalaja on veidi ekstsentriline ja ta ei pruugi loomade vastu üldse huvi tunda. Ent kui Veevalaja tahab siiski lemmiklooma võtta, siis võiks ta võtta kaks väikest papagoid. Oma südames on Veevalaja romantik ja talle meeldiks neid kahte linnukest kudrutamas näha.

Kalad

Kalad unistavad väga palju. Nad hindavad romantikat ja üle kõige meeldib neile kallistamine. Kaladele sobiks kõige paremini lemmikuks karvane küülik. Küülik on armas loomake, keda saab kaisutada ja kellega aega veeta.