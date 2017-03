Loomaarst selgitab, kas toakassile peab ussirohtu andma

Männimäe loomakliiniku loomaarst Helen Valk selgitab, et absoluutselt kõikidele koertele ja kassidele tuleb anda ussirohtu, kaasa arvatud neile, kes elavad ainult tubastes tingimustes. «Kassipoeg võib olla saanud siseparasiidid emalt juba enne sündi platsenta kaudu või pärast sündi emapiimaga või ema väljaheidete kaudu. Seetõttu on väga oluline puhastada kassi liivakasti ja järgida hea hügieeni reegleid,» ütleb Valk ja lisab, et kord nädalas tuleks kassi liivakasti desinfitseerida.

Kui kodus on veel teisigi loomi, näiteks koer või teine kass, kes käib õues, siis võib ka tubane kass väljaskäivate loomade kaudu nakatuda siseparasiitidega. Ka loomaomanik võib välisjalanõudega tuppa tuua parasiidimune, mille kaudu ainult toas elav kass nakatub siseparasiitidega. Valk tõi välja sellegi, et siseparasiitidega on võimalik nakatuda ka toorest toitu (liha, kala, hiiri) süües.

«Euroopa lemmiklooma parasitoloogide teaduskomitee (ESCCAP) soovitus on anda absoluutselt kõigile lemmikloomadele ussirohtu neli korda aastas, sest osa siseparasiite võivad ohustada ka inimesi, tegu on zoonoosidega. Eriti oluline on anda ussirohtu kassipoegadele ja koerakutsikatele ning vanadele loomadele, sest nende organismi vastupanuvõime on nõrgem,» selgitab Valk.

Kuidas aru saada, et kassil võivad ussid olla?

Valk ütleb, et ussidele viitavad sümptomid olenevad nakkuse intensiivsusest ning looma vanusest. Enamasti esinevad seedetrakti hõlmavad tunnused: kõhulahtisus, oksendamine, sage anaalpiirkonna nühkimine, lakkumine, kõhu suurenemine, söögiisu suurenemine ja samas kaalu langus. Kassidel võib esineda ka silma sisenurkadest kolmanda silmalau esilekerkimist (valge kile silmade sisenurkadest kerkib rohkem nähtavale), tõsiste nakkuste korral võib esineda ka närvinähtusid.

Osa siseparasiite jõuavad teatud arenguetapis vere kaudu ka kopsu, sel juhul võib esineda köha. Parasiitidega väljaköhitud eritis jõuab hiljem taas seedetrakti. Kindlasti on loomal parasiidid siis, kui väljaheites on ümarusse või paelussi lülisid, samuti võib loom neid väljutada ka oksega.