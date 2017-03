Kümme teaduslikult tõestatud põhjust, miks võiks kassi võtta

Mental Floss tõi välja kümme teaduslikult tõestatud fakti, miks võiks kaaluda kassi võtmist.

1. See mõjub keskkonnale hästi

Kui muretsed sellepärast, milline on sinu süsiniku jalajälg, siis on kasulik teada, et kassi omamine mõjub keskkonnale paremini kui koera omamine. 2009. aasta uuring näitas, et koera ülalpidamisest jääb maha suurem ökoloogiline jalajälg kui kassist.

2. Kass aitab leinaga toime tulla...

Lähedase inimese kaotamine võib olla väga valus, aga üks parimaid viise, kuidas leinast üle saada, on lemmiklooma abil. Teadlased on leidnud, et kassid aitavad omanikel leinaga paremini toime tulla ja kassiomanikel esineb leinaperioodil vähem füüsilisi sümptomeid ning nutmist. Kuigi kass on kõigest loom, on ta raskel ajal oma inimesele toeks ja pakub lohutust.

3. ...ja uue kaaslase leida

Kui oled vallaline meesterahvas ja sul on raskusi kaaslase leidmisega, siis võta endale kass. Briti teadlased avastasid, et 82 protsenti naistest tunnevad suuremat huvi meeste vastu, kellele meeldivad loomad. Kuigi ka koeraomanike armuelu on üsna hea, leidis 90 protsenti naistest, et just kassiomanikest mehest on kõige parem saak. Kui kirjutad Tinderis, et sul on kass, siis see võib su armuelu palju aktiivsemaks muuta.

4. Kassiomanikud on targad

2010. aastal Bristoli ülikoolis tehtud uuring näitas, et kassiomanikel on tõenäolisemalt ülikoolikraad kui koeraomanikel. 2014. aastal Wisconsinis tehtud uuring tõestas, et kassiomanikud on ka üldiselt koeraomanikest intelligentsemad.

5. See mõjub südamele hästi

Lemmikloomad mõjuvad üldiselt südamele hästi. Kassid aitavad alandada stressitaset ja vähendavad ka omanike ärevust. Kassi paitamine mõjub inimesele üldiselt väga positiivselt. Üks kümme aastat kestnud uuring näitas, et kassiomanikud surevad 30 protsenti väiksema tõenäosusega mõne südamehaiguse tagajärjel võrreldes nendega, kel pole kassi.

Scanpix

6. Kass on hea kaaslane

See, et koerad on kassidest sõbralikumad, on kõigest müüt. Tegelikult on kassid sama head kaaslased kui koerad ja eriti kasulikud on kassid naistele. Austrias tehtud uuring näitas, et kui kodus on kass, siis naisele mõjub see samamoodi kui romantilise partneri omamine. Teadlased on leidnud, et kassidele jääb meelde headus, mida nende vastu on üles näidatud ja nad oskavad seda hinnata.

7. Kass paljastab omaniku iseloomu kohta nii mõndagi

See, millise lemmiklooma sa endale valid, ütleb sinu kohta nii mõndagi. Kui koeraomanikud kipuvad olema peoloomad, kes igas seltskonnas säravad, siis kassiomanikud on vaiksemad ja introvertsemad. Kassiomanikud on ka väga usaldusväärsed, vähem manipuleerivad ja tagasihoidlikumad.

8. See mõjub unele hästi

Mitmed uuringud on näidanud, et kassiomanikud eelistavad voodit jagada pigem kassi kui partneriga. Paljud kassiomanikud on öelnud, et nemad magavad ka paremini, kui kiisu on voodis.

9. Kassiomanikel on vähem allergiaid

2002. aastal tehtud uuring näitas, et kui alla aastased lapsed puutusid kokku kassidega, siis esines lastel hilisemas elus vähem erinevaid allergiaid. Kuigi kassid võivad edasi kanda parasiiti Toxoplasma gondii, mis võib väikseid lapsi ohustada, sõnasid teadlased, et kui vahetada regulaarselt kassiliivakastis olevat liiva ning hoida kassi toas, siis ei tohiks probleeme tekkida.

10. Kass võib päästa omaniku elu

Sageli öeldakse, et kassid on isepäised ega hooli oma inimestest, kuid tegelikult on kassid nii mõnegi elu päästnud. Üks Suurbritannia kass hoiatab omanikku iga kord, kui omanikul hakkab tekkima epilepsiahoog; üks Montana kass äratas omaniku üles, kui majas oli gaasileke. Tuletõrjujad ütlesid hiljem, et maja oleks võinud vabalt õhku lennata, kui kass poleks omanikke äratanud ja need poleks abi kutsunud.