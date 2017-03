Laevakapten ja tema armas kassipoeg võidavad internetis südameid

Leeloo uueks koduks sai purjelaev Lynx ja tema peremeheks laevakapten Alex Peacock. Peacock sai Lynxi kapteniks 2016. aasta talvel ja üks esimesi asju, mida mees uues ametis tegi, oli loomade varjupaiga külastamine, kuna tal oli kindel plaan võtta laeva kass. Peacocki sõnul pole selles midagi ebatavalist, et purjelaevas on kass, kirjutab Today.

«Tundus olevat õige aeg omale sõber leida,» sõnas mees Todayle antud intervjuus, ise laevaköögis põrandal istudes ja kassile maiustusi andes.

Peacock külastas varjupaika koos esimese tüürimehe Casey Laaroga ja Laaro oligi see, kellele jäi Leeloo silma. «Ta oli särtsakas,» ütles Laaro. Peacock pelgas, et ehk on väike kassipoeg nende jaoks veidi liialt energiline, aga ta otsustas Leeloole võimaluse anda.

Laeva jõudes muutus aga väike südi kiisu väga pelglikuks. Mõnel õhtul nuttis kiisu nii haledasti, et laevameeskonna sõnul hakkasid delfiinid nende purjelaeva jälitama. Peacocki sõnul üritasid nad kassipoega igati lohutada ja nüüd, paar kuud hiljem, tunneb Leeloo end purjelaeval väga hästi. Tema hüüdnimeks on saanud Admiral.

Leeloo päevad näevad välja sellised, et ta peamiselt jookseb ja ronib mööda laeva ringi. Kui Peacock on rooli taga, peab Leeloo valvet. Kui laeval on külalisi, lõbustab Leeloo neid. Ta magab koos Peacockiga kaptenitoas ja ajab mehe hommikul söögiajaks üles.

Peacocki ainus etteheide on see, et kassile meeldib vahel öösiti tema jalgu rünnata, mispeale mees üles ärkab, aga muidu on tegemist igati toreda kaaslasega. «Sinuga on lihtne. Välja arvatud siis, kui sa muutud minu magamise ajal hullumeelseks,» ütles Peacock kassile ja tegi talle musi. «Lõpuks ma tean, mis on armastus,» tunnistas mees.