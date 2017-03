Inimesed tõmbasid karude leidmiseks selga pandakostüümid

Fotograaf Ami Vitale jälgis, kuidas kaks looduspargi töötajat tõmbasid selga pandakostüümid ja läksid metsa otsima pandasid, keda valmistatakse ette selleks, et nad peagi loodusesse lasta. Vitale kandis ise samasugust kostüümi, mis muide oli lõhnastatud pandauriiniga, kirjutab New Scientist.

Varemalt elasid pandad Hiinas, Myanmaris ja Vietnamis, kuid nüüd võib neid leida vaid mõnest Hiina mägisemast piirkonnast. Looduses elab neid mõmmikuid 1864 tükki. Võrreldes 1970. aastatega, mil pandasid oli looduses umbes tuhat tükki, on see arv tõusnud.

Ami Vitale/Reuters/Scanpix

Hiina loodab, et nende pandakarude paaritamise programm on siinkohal abiks. Pandasid on üsna keeruline paaritada, aga 2015. aastal sündis Hiinas 38 pandat, seega päris võimatu see siiski pole. Vastsündinud pandasid toidetakse, kaalutakse, masseeritakse ja hellitatakse. Loodusesse pääsevad need pandad, kes paistavad olevat iseseisvad, tajuvad inimeste ja teiste loomade poolt tulenevat võimalikku ohtu ning oskavad ise toitu ja peavarju otsida.

Ami Vitale foto pandakarusid otsivatest kostüümides inimestest võitis maailma pressifotode konkursil looduslugude kategoorias teise auhinna.