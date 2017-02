Uskumatult tark loom: elevant tõstab tõkkepuu üles, et ületada raudtee

«Paistab, nagu see elevant oleks ennegi nii teinud,» ütles elevantide ekspert Joyce Poole, kes on aastaid nende suurte loomade käitumist uurinud. Ammu on kindlaks tehtud, et elevandid on väga targad loomad: neil püsivad asjad meeles, nad oskavad tööriistu kasutada ja on sotsiaalsed, kirjutab National Geographic.

Nüüd on teadlased üha enam avastamas seda, et elevandid oskavad ka erinevaid probleeme väga edukalt lahendada. Näiteks 2011. aastal tehti Washingtoni loomaaias uuring, mille eesmärgiks oli kindlaks teha, kas elevandid oskavad kasutada tööriistu selleks, et kätte saada toit, mis on nende ulatusest väljas.

Kõigepealt anti elevantidele puuoksad, aga sellest polnud kasu. Seejärel anti elevantidele erinevaid esemeid, mille peale nad said astuda. Seitsmeaastane elevant Kandula mõtles välja, et kui kuubik puu alla lükata ja selle peale astuda, siis saab puu küljest kõrgemal asuvaid vilju kergesti kätte. Kui kuubik võeti ära, üritas elevant leida teisi vahendeid, mille peale saaks astuda.

Aasia elevandid, nagu ka see noor tegelane, kes nutikalt raudtee ületas, on kahjuks ohustatud. Praegusel ajal elab neid Indias 20 000-25 000. Kuna metsi võetakse maha ja ka rohtlaid jääb vähemaks, satuvad elevandid toitu otsides üha tihemini inimestega kokku, kuid sellel on tavaliselt kurvad tagajärjed.

Elevante on üritatud eemale hoida näiteks elektrikarjuse abil, kuid sellest pole alati kasu. Aasia elevantide ekspert Nilanga Jayasighe sõnas, et elevandid on äärmiselt intelligentsed loomad, kes on suutelised inimeste ehitatud piiretest läbi minema nii, et nad ei peagi piiret väga palju lõhkuma. Ühest küljest on see väga nutikas, et elevant tõkkepuu üles tõstis, kuid teisalt on see ääretult ohtlik, sest Indias sõidavad rongid ka läbi loodusparkide ja elevandile võib selline asi saatuslikuks saada.

Poole sõnas, et elevandid on küll nutikad ja oskavad probleeme lahendada, aga rong võib elevandi tappa. Poole rääkis, et elevandid tegelikult kuulevad ronge ja tajuvad selle lähenemist, ent siiski jääb arusaamatuks, miks on Indias paljud elevandid rongirööbastel just siis, kui rong juhtub tulema.