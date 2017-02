Pruudi unelmate pulm: koer oli terve tseremoonia vältel perenaise kõrval

Mansi sõnul ei pidanud nad seda isegi omavahel pikalt arutama, sest tundus loogiline, et Sultan on sel tähtsal päeval perenaise kõrval. Traditsiooniline India pulmapidu oli kaunis ja värvikirev ning Sultan, kes kandis ka spetsiaalselt talle tehtud riietust, sobis seltskonda väga hästi, kirjutab The Dodo.

«Ma valisin ise materjali välja ja lasin Sultanile eraldi riietuse õmmelda,» rääkis perenaine. «Kõigil teistel olid ju uued rõivad seljas, kuidas tema oleks saanud erinev olla.»

Sultan polnud pulmas pelgalt tavaline külaline, tema ülesanne oli ka pruut peigmehe juurde toimetada. «Ta kõndis kogu aeg minu kõrval. Ta on väga tubli koer ja ma ütlesin seda talle! Ta liputas seepeale saba ja tõmbas keelega üle mu põse,» meenutas Mansi tähtsat päeva.

Koer saatis perenaist ka teiste tegevuste jooksul, mis kuuluvad traditsioonilise India pulma juurde. Näiteks pidi pruut andma mehele jogurtit ja mees naisele maiustusi. Ka sellest võttis Sultan osa ja sõi ära kogu jogurti ning maiused, mis pruutpaarist üle jäid. «Meie jaoks oli see kui kinnitus, et ta on olemas ja toetab meid igati,» ütles Mansi.

Mansi sõnul sai Sultan ka külalistega hästi läbi ja andis paljudele käppa ning liputas rõõmust saba. «Sultan tegi oma kohaolekuga selle päeva meie jaoks veelgi erilisemaks,» rõõmustas Mansi.

Mansi ja Kunal loodavad, et nende lugu inspireerib teisigi paare kaasama oma lemmikloomi pulmadesse. Ainuke asi, millest Sultan ei saa osa võtta, on pulmareis. Mansi ja Kunal sõitsid pulmareisile Maldiividele ning naise sõnul oli koer üsna pettunud, et ei saanud kaasa minna. Aga nad suhtlevad temaga reisi jooksul videokõne vahendusel.