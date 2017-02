Õuekass naasis koju kirjaga, mis paljastas tema saladuse

Mees jagas kass Nala kaelarihma külge kinnitatud teadet Redditis:

«Ma ei tea, kellele see kass kuulub, aga ta külastab meid iga paari nädala tagant. Ta näub meie tagumise ukse juures, kuni me ta sisse laseme, ta hõõrub vastu jalgu, kõnnib mööda maja ringi, nagu see oleks tema kodu, ja ootab külmkapi juures, kuni me talle vorsti pakume. Meie kassitoit talle eriti ei maitse! Me ootame alati, millal ta uuesti tuleb. Meie kass, kes oli juba 21-aastane, suri sel aastal.»

Mental Flossis ilmunud artiklis on välja toodud asjaolu, et kassiomanikud tulevad leinaga paremini toime. Teadlased on nimelt leidnud, et tänu kassidele saavad inimesed kiiremini leinast üle ja neil esineb vähem füüsilisi sümptomeid, näiteks valu ning nutmist. Seega on tõenäoline, et Nala külastab oma salajast perekonda just seetõttu, et nad olid hiljuti oma kassist ilma jäänud.