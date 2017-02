Päevakäpp: kass Roger vajab kannatlikku ja mõistvat omanikku

Roger on Sillamäelt leitud pikakarvaline mustvalge noor kassipoiss. Nagu piltide pealt näha, on ta väga nägus noormees ning saab hästi läbi teiste kassidega. Inimesed aga… inimeste suhtes pole Roger veel päris kindel. Ta kohati veel kardab inimesi ja väljendab oma ebakindlust sisistamisega. Kas see lähenev käsi tahab tema pehmet kasukat paitada või kratist krabada? Kas see inimene kõnnib lihtsalt mööda või tuleb tema juurde? Roger ei tea seda kunagi ning kaitserefleksina kostub tema suust igaks juhuks sisin.

Kui talle aga julgelt läheneda ja pai teha, siis selgub, et Roger ei ole üldse nii tige, nagu ta üritab olla. Ta on nagu koer, kes ainult haugub, aga ei hammusta. Tuleb välja, et tema lemmikpoos ei olegi pesas rullitõmmatuna, vaid hoopis süles, kaks käppa inimese kaela ümber ja pea mugavalt õla peal. See on Rogeri meelest optimaalne poos, et saada kõige pikemaid paisid ja suurest rahulolust nurru lasta. Tal isegi vajuvad silmad vaikselt looja, kui teda süles hoida ja tekib tõesti tunne, nagu ta oleks hoopis teine kass.

Roger. MTÜ Kassiabi / Facebook

Samuti on Roger Kassiabi tabletiandmise õppekass! Ta on väga tubli ja mõistab, kui tähtis on, et isegi toakassid saavad kord kvartalis ussirohtu, et omanikud kogemata õuest tulnud jalanõudega neile kõhuusse ei tooks. Roger võtab väga eeskujulikult kõik tabletid vastu, kuigi ta siiamaani paneb mõned vabatahtlikud raskelt ohkama oma sisistamisega, nagu oleks talle rohu andmine tõeline piin.

Kokkuvõtteks on Kassiabi suurim soov, et tuleks perekond, kes mõistaks Rogeri iseloomu. Roger vajab harjumiseks aega ja kõige enam julget meelt, et temaga tegeleda. Ta pole võib-olla nii suur mängusõber, nagu mõned teised kiisud, aga tallegi meeldib vahel suletutte taga ajada või palle mööda põrandat veeretada. Ning mis kõige tähtsam, süles olla ja pai saada!

Kui tunnete, et just teie olete piisavalt kindlakäeline omanik ja otsite omale paimaiast ning rahulikku lemmikut, kirjutage aadressil kodu@kassiabi.ee.