Piltuudis: Filipiinide rannalt leiti «karvane» mereelukas

Neid olendeid on inglise keeles hakatud nimetama sõnaga «globster» ja aastate jooksul on mitmed sellised tegelased lainetega randadesse jõudnud. Mõned on arvamusel, et tegemist on ehk uue loomaliigiga, aga eksperdid pole selles niivõrd kindlad, kirjutab BBC.

Loodusteadlane Lucy Babey arvas, et tegemist on vaala laibaga. «See on kahtlemata lagunev laip,» ütles naine. «Laip on kuus meetrit pikk, aga see pole kindlasti terve laip, sest saba on puudu. Arvatavasti oli loom suurem ja võib järeldada, et tegu on vaalaga.»

Filipiinide ümbruses leidub mitmeid erinevaid vaalaliike, aga seal kandis on ka meriveiseid ja Babey ütles, et see võib olla ka meriveise laip. «Kahjuks on laip juba niivõrd lagunenud, et täpset vastust on raske anda,» märkis ta.

Dugong was found in cagdianao, dinagat islands pic.twitter.com/wXNTAjiqHf — Ruffa Luci (@ruffaluci08) February 24, 2017

Miks on aga mereelukas «karvane»? Babey sõnul on need «karvad» tõenäoliselt hoopis lihaskoed. «Teised mereelukad on võib-olla lagunemisprotsessile kaasa aidanud, kuid üldiselt tundub küll, et see on täiesti normaalselt lagunev laip,» täpsustas Babey.

Tema sõnul jõuab kõigest 10 protsenti surnud vaaladest ja delfiinidest kuskile rannikule. Antud tegelane jõudis randa ilmselt tormituulte tõttu, mis ta lainetega sinna kandsid.

Babey sõnul võib laip ohustada inimeste elu. «Kindlasti on seal saasterisk,» ütles ta. «Iga lagunev loom kannab endaga edasi haiguseid, seega see laip tuleks ohutult hävitada. Suurbritannias toimetatakse sellised elukad prügimäele, kuid see elukas on võimalik ka rannast kaugemale merre viia.»