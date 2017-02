Aita kaasa: Tallinna loomaaed otsib jääkarupoisile nime

Tallinna loomaaias 26. novembril 2016 sündinud jääkarupoeg on nüüdseks tublisti kasvanud ja nii aktiivseks muutunud, et ei taha enam pesakastis jääkaruema kaisus pikutada. Esimesel arstlikul ülevaatusel selgus, et jääkarumõmm on isane ja nüüd tuleb talle paslik nimi leida.