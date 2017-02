Viis asja, mida inimesed võiksid kasside arvates teada

Siiski on kasside kohta teatud asjad välja selgitatud ja sellele tuginedes võib mõned järeldused teha, kirjutab iHeartCats. Järgnevalt on välja toodud asjad, mida kassid tahaksid, et inimesed teaksid.

1. «Sa ei oska üldse kass olla!»

John Bradshaw on kasse pikka aega uurinud ja ta on välja selgitanud selle, kuidas kassid inimesi näevad. Bradshaw sõnul on inimesed kasside silmis suured ja kohmakad tegelased, kes ei oska sugugi kassi moodi käituda. Bradshaw uuringud on näidanud, et koerad muudavad inimestega suheldes oma käitumist, aga kassid kohtlevad inimesi samamoodi nagu teisi kasse. See võib ka selgitada, miks kassid inimesi lakuvad ja tihtilugu surnud loomi inimesele toovad - nad üritavad lihtsalt meie eest hoolitseda!

2. «Mu «näud» on kõik sulle!»

Näugumine on suhtlusvorm, mida kasutavad omavaheliseks suhtluseks vaid kassipojad ja täiskasvanud kassid. Täiskasvanud metsikud kassid ei kasuta kunagi näugumist, et teineteisele midagi öelda. Kuigi eelnevalt sai mainitud, et kassid näevad meid kui suuri kasse, saavad nad siiski aru, et inimestega tuleb teistmoodi suhelda. Kassid on õppinud, et oma soovide edasiandmiseks on kõige parem näuguda ja just nii nad meiega suhtlevadki.

3. «See, et ma nurrun, ei tähenda, et ma olen õnnelik...»

Tihtilugu arvatakse, et nurruv kiisu on rahulolev kiisu, aga tegelikult võib kass nurruda ka siis, kui ta on närvis või isegi siis, kui ta tunneb valu või teda painab haigus. Kass võib nurruda sellepärast, et talle meeldib su seltsis olla, aga kui sa märkad veel teisigi sümptomeid, siis võib põhjuseks olla stress või haigus ja sel juhul tuleks konsulteerida loomaarstiga.

4. «Ma igatsen sind.»

Kasse kirjeldatakse sageli kui üksikuid ja iseseisvaid loomi, aga tegelikult ei meeldi kassidele üksinda olla. Mõni kass võib lausa tunda ärevust, kui ta peab üksinda koju jääma ja ta võib hakata haledalt näuguma ning teha häda valesse kohta, kui ta on liiga pikalt üksinda olnud. Tavapärane tööpäev ei muserda kassi, aga pikem periood üksiolekut ei pruugi talle üldse hästi mõjuda.

5. «Meie koosveedetud aeg on lühike.»

Kassid elavad umbes 12-14 aastat ja isegi, kui su kass elab kauem, tunned sa ikkagi pärast tema lahkumist, et see periood oli lühike. Teadlased on leidnud, et kassidel tekib oma inimestega üsna sügav side ja need kassid, kes saavad inimestega piisavalt suhelda, on tervemad, saledamad ning rahulolevamad. Naudi seda aega, mil kiisu kuulub sinu ellu ja pühenda talle iga päev aega.