Hirmunud pull jooksis New Yorgi tänavatel elu eest

Tegemist oli hirmunud loomaga, kes oli otsustanud tapamajast jooksu pista. Teda ei takistanud seegi, kui loomapüüdjad üritasid teda uinutiga «rajalt maha võtta», kirjutab The Dodo.

Pull põgenes hommikul enne kella 11. Politseil õnnestus ta Queensi linnaosas ühes aias nurka suruda, aga pull oli niivõrd sihikindel, et ta pääses sealt jooksu. Pärast neli tundi kestnud tagaajamist, õnnestus pull lõpuks uinutada ja kinni püüda.

Mike Stura, Skylandsi loomade hoiupaiga asutaja, eesmärgiks oli anda endast parim, et pull ei peaks minema tagasi tapamajja. Stura ütles, et kui pull kinni püütakse, siis ta üritab looma ära päästa ja oma hoiupaika toimetada. Eelmisel aastal korra see tal ka õnnestus, kui ta suutis veenda ühe tapamaja omanikku, et see loovutaks plehku pistnud pulli Stura hoiupaika.

Skylandsi loomade hoiupaik teatas hiljem oma veebilehel, et kahjuks suri pull transportimise käigus. Stura arvates oli põhjuseks see, et loom sai uinuti üledoosi.