Päevakäpp: väike Ronja otsib kodu

Kahjuks aga leidis leidja juurest päriskodu ainult poisipõnn, ent tüdrukud sattusid Pesaleidjasse, kust nad toimetati kiirelt hoiukodudesse. Hoiukodudest aga päriskodud ei saa, seega on Ronja päriskodu otsinguil!

See võrratult ilus kiisupreili on umbes 2,5-kuune ning on täpselt selline nagu üks kassipoeg olema peab. Sotsiaalne, armastab lähedust, kaisus magamist, paitamist, jookseb uksele vastu, ent kõige selle juures on ka väga mänguhimuline ja aktiivne. Nagu laps ikka – veidi kestab mäng, ent uneaeg on üle kõige!

Kindlasti sobib Ronja ka lastega koju ja kohe, kui on kohanenud uues kohas uue eluviisi ja inimestega, on ta ilmselgelt parim kaaslane igas vanuses kahejalgsele.

See armas kiisupreili on kiibistatud, saanud sise- ja välisparasiiditõrjed. Kui sinul on võimalus talle päris oma kodu pakkuda, siis palun täida meie kiisuvõtja küsimustik, pannes silmajäänud kiisu nime kohale «Pisi-Ronja» ja sinuga võetakse ühendust.