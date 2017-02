Maailma esimene kasside tõsielusaade vallutab internetti

«Keeping Up With The Kattarshians» on Islandi tõsielusaade, mille peategelasteks on kassid. Kiisude elukohaks on nukumaja, kuhu on paigaldatud mitu salakaamerat. Vaatajad saavad kasside tegemistele kaasa elada, ent etteruttavalt võib öelda, et peamiselt tegelevad kassid magamisega, vahendab CNN.

Internetis vaadatava esimese kasside tõsielusaate looja on Inga Lind Karlsdottir. Karlsdottir ütles Vice’ile antud intervjuus, et saade loodi koostöös Islandi kassikaitseühinguga. Saate staarideks on kassid ja kassipojad, kes elavad muidu varjupaigas.

«Saate kokkupanekule kulus umbes aasta, kuna me tahtsime, et kõik loomakaitseorganisatsioonid kiidaksid idee heaks,» rääkis naine. «Ja siin me nüüd oleme, aasta hiljem, ja veebis saab vaadata esimest kasside tõsielusaadet. Kõik, kes varem selle idee üle naersid, enam ei naera.»

Internet on teatavasti loodud armsate kassipiltide ja –videote jaoks ning Karlsdottiri sõnul on tagasiside olnud positiivne. «Meile meeldib kõik, mis nad teevad,» ütles Karlsdottir kasside kohta. «On tore vaadata, kui nad lähevad natuke hulluks ja hävitavad oma maja, samas on ääretult rahustav vaadata nende magamist. See mõjub hingele hästi.»

Esimesed neli kassi, kes saates üles astusid, on juba kodud leidnud, seega tuli otsida neli järgmist tegelast.

Vaata selle nädala saadete parimaid palu!