Vaata, kuidas toimetati pandakaru Ameerikast Hiina

Pandakaru Bao Bao ei lennanud muidugi tavalise reisilennukiga, vaid kullerfirma FedEx lennukiga, mille peal oli suur pandakaru pilt. Bao Bao oli reisi ajal ruumikas puuris ja kuigi ta ei saanud lennu ajal filme vaadata, oli talle kaasa pakitud piisavalt õunu, küpsiseid, maguskartulit ja bambust, kirjutab CNN.

CHINA DAILY/REUTERS/SCANPIX

Panda toimetati Hiinasse, kus ta liitub programmiga, mille raames peaks Bao Bao ka järglasi saama.

Smithsoniani loomaaia esindaja Brandie Smith ütles, et nad on pandakaru selleks reisiks ette valmistanud alates tema sünnist. Bao Baoga sõitsid kaasa kaks loomaaiatöötajat. Loomaaed on igapäevaselt ühenduses olnud ka Hiina kolleegidega, et karu transport kulgeks võimalikult sujuvalt. Smith sõnas, et kogu maailm jälgib nende tegevust ja nii nemad kui ka hiinlased mõistavad, et ettevõtmine peab olema edukas.

Õnneks on pandakarud väga rahumeelsed loomad. Bao Bao vend Tai Shan lendas Hiinasse 2010. aastal ja tema transportimisel ei esinenud mingeid tõrkeid. «Pandad oskavad väga hästi ise end lõbustada,» ütles Smith. «Talle võib vabalt bambusevõrse kätte anda ja panda on tükk aega vait.»

Bao Bao puur tõstetakse lennukisse. Xinhua/Sipa USA/Scanpix

Bao Bao transportimisele aitas kaasa kullerfirma FedEx ja lend Hiinasse kestis 16 tundi. Smithsoniani loomaed andis eile oma veebilehel teada, et Bao Bao jõudis edukalt oma uude koju.

Vaata videost, millised olid Bao Bao reisitingimused!