Seitse mõtlemapanevat põhjust, miks sa ei unusta kunagi oma koera

Mother Nature Network tõi välja seitse põhjust, miks püsivad koerad meil meeles ka aastaid pärast seda, kui nad on meie elust lahkunud.

1. Sa olid koeraga lähedasem kui mõne pereliikmega

1988. aastal tehti uuring, mille raames paluti koeraomanikel luua perest diagramm, kuhu tuli märkida kõik pereliikmed ja lemmikloomad ning paigutada need endast nii kaugele või lähedale, kui tugevaks peeti sidet vastava inimese või loomaga. Peaaegu kõik osalejad märkisid koerad endale lähemale kui mõne pereliikme.

2. Sa olid koera jaoks kõige tähtsam inimene

On üks asi, mis on koera jaoks maailmas kallim kui mänguasjad või head maiustused: tema omanik. Koera maailm keerleb ümber omaniku ja ta tahaks anda endast parima, et sind õnnelikuks teha. Koer on omanikku siiralt kiindunud ja armastab teda tingimusteta.

3. Lemmikloomad aitavad stressi leevendada

Teadlased on kindlaks teinud, et lemmikloomad aitavad stressi leevendada, rahustada ja muudavad üldiselt inimesi rõõmsamaks. Lemmiklooma kaotamine on võrdväärne sellega, kui kaotad korraga sõbra, usaldusisiku ja joogaõpetaja.

4. Koer hindas igat su pingutust

Sa võid õhtuks olla väsinud ja sul ei pruugi olla energiat, et üldse midagi teha, aga koer tuleb ikka su juurde, paneb pea sülle ning ootab paari pikka paid. Kui ta saaks, siis ta teeks sulle ilmselt ise pai, sest ta teab, et oled selle ära teeninud.

5. Koer mõistis sind

Koer saab aru, et kui tõmbad saapaid jalga, siis on aeg õue minna. Ta teab, et vahel on mängu- ja vahel söögiaeg. Koer saab aru ka sellest, milline on sinu tuju parajasti ja teadlased on leidnud, et koerad mõistavad ka inimeste sõnu ning hääletooni.

6. Koerad on ääretult lojaalsed

Koera ei huvita see, kas sul on tööl olnud paha päev või kas sa oled sõbrannaga tülli läinud, tema ootab sind ikka õhtul pikisilmi koju ning on kohutavalt rõõmus, kui sa lõpuks saabud. Sina oled langetanud otsuse ja lasknud koera oma ellu ning tema on selle eest sulle tänulik. Tal pole plaaniski sinu kõrvalt lahkuda, aga vahel teeb elu omad korrektiivid.

7. Koer tahab sind lohutada ka siis, kui ta pole enam sinuga

Koer ei taha sind kunagi kurvana näha, ka siis mitte, kui sulle valmistab kurbust tema lahkumine. Animatsioonitudeng Shai Getzoff väljendab just seda oma imekaunis lühianimatsioonis. Getzoff rääkis, et see lugu põhineb tema sõprusele oma koeraga, kes oli tema elus 15 imelist aastat. «Pärast tema surma kulus aega, et eluga uuesti harjuda. Endiselt oli tunne, et ta on meiega, kuigi teda enam polnud. See animatsioon on minu viis temaga hüvasti jätmiseks,» sõnas ta.

Haara salvrätipakk ja vaata!