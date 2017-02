Nutikas lahendus ei lase kassil koduaiast välja minna

Kui aga oled siiski otsustanud kassi õue lubada ja arvad, et kiisu püsib vaid oma koduaias, siis sa ilmselt eksid. Ent nüüd on üks ettevõte välja mõelnud lahenduse, kuidas kassi koduaias hoida.

Oscillot Cat Fence on keerlev alumiiniumist toru, mis paigaldatakse aedade ja postide peale. Kui kass üritab aia peale hüpata, paneb ta käpa vastu toru, mis hakkab keerlema ja kiisul pole kuskilt kinni haarata.

Ühe toru pikkuseks on kaks meetrit ja torusid tuleks tellida nii palju, et kõik aiapiirded oleks kaetud. Ühe toru hinnaks on 55 dollarit ehk umbes 52 eurot.

Vaata videost, kuidas see lahendus töötab!