Seitse koeratõugu, kes saavad teiste koertega hästi läbi

Need tõud, kes on aretatud teiste koertega koos tegutsema – näiteks kelgukoerad – on üldiselt liigikaaslastega ka sõbralikumad, kuna nad teavad, et koostöö on eesmärkide saavutamiseks oluline. Kui otsid koera, kes sobiks teiste koertega hästi kokku, siis siin on seitse sõbralikku koeratõugu, kirjutab iHeartDogs.

1. Labradori retriiver

Labradori retriiverid on läbi aegade olnud väga populaarsed koerad ja selleks on ka hea põhjus – nad on ääretult sotsiaalsed ning saavad hästi läbi inimeste, koerte ja ka kassidega. Esialgu aretati see tõug välja veelindude jahtimiseks ja labradori retriiverid pidid tihtilugu koostööd tegema, mistõttu oli tähtis, et nad poleks agressiivsed. Kuna labradori retriiverid on väga rahuliku ja kannatliku loomuga, sobivad nad hästi ka abikoerteks.

Caro / Sorge / Scanpix

2. Kuldne retriiver

Kuldne retriiver on samuti väga populaarne tõug ja põhjused on suuresti samad, mis labradori retiiveri puhul. Ka kuldseid retriivereid kasutati veelindude jahiks ja seda nii maismaal kui vees. Kuldsed retriiverid saavad hästi läbi kõigi teiste tõugudega ja on suured sõbrad ka inimeste ning kassidega. Ka nemad on tublid abikoerad.

Lynn M. Stone / Scanpix

3. Siberi husky

Siberi huskyd on aretatud kelgukoerteks ja neid on õpetatud koostööd tegema, sest kui rühmas oleks üks agressiivne koer, siis ei tuleks asjast midagi välja. Üldiselt saavad huskyd teiste loomadega hästi läbi, ent väga väikeste loomadega tasuks olla ettevaatlik, kuna huskydel on ka tugev jahiinstinkt.

Caro / Marius Schwarz / Scanpix

4. Hagijas

Hagijas on aretatud peamiselt jäneste jahtimiseks ja jahimehed on neid koeri karjadena kasutanud aastakümneid. Tänu sellele saavad hagijad üldiselt omavahel hästi läbi ja suhtlevad ka teiste koertega vabalt. Neile meeldib pigem karjas tegutseda ja üksinda olles võib hagijas tunda ärevust. Hagijad saavad hästi läbi igas vanuses inimestega ja sobivad ka lastega peredesse.

PantherMedia / Scanpix

5. Chinook

Chinooke kasutati esialgu kelgukoertena, kuid tänapäeval on see tõug pigem haruldane. Chinooki tõugu koerad on väga sõbralikud ja saavad hästi läbi inimeste ning teiste koertega. Võõraste juuresolekul võivad nad esialgu tagasihoidlikud olla, aga ajapikku muutuvad julgemaks.

John Moore / AFP / Scanpix

6. Greyhound ehk inglise hurt

Inglise hurtasid on sajandeid kasutatud jahipidamisel ja võidujooksudel ning mõlema jaoks on oluline, et koerad teeksid omavahel koostööd. Inglise hurdad saavad teiste koertega väga hästi läbi ja sobivad perre, kus on juba üks või mitu koera olemas. Väiksemate loomade, näiteks kasside ja küülikutega, tuleks olla ettevaatlik, kuna hurtadel on tugev jahiinstinkt.

Scanpix

7. Inglise pointer

Inglise pointer on üsna vana koeratõug. Need koerad on tasakaalukad, kuulekad ja väga aktiivsed. Pointerid on aretatud karjas jahipidamiseks, tänu millele saavad nad teiste koertega hästi läbi. Need koerad on harva agressiivsed ja nad on suured sõbrad ka teiste loomadega. Pointerid sobivad hästi lastega peredesse.