Gnarly Marla on peaaegu aastane kana, kellele meeldib käia kelgutamas ja lumelauaga sõitmas. Tõsi, päris üksinda ta seda ei tee, tal on tore abiline, kellega koos nad talverõõme naudivad. Gnarly Marla elab USAs Pennsylvania osariigis. Video talverõõme nautivast Gnarly Marlast on tehtud veebruari alguses. Viska pilk peale!