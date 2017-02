Kassiomanikel ei esine teistest rohkem vaimse tervise häireid

Eelnevad uuringud on väitnud, et kassiomanikel võib olla rohkem teatud vaimse tervise häireid, kuna kassid kannavad edasi parasiiti Toxoplasma Gondii (T. Gondii), mida on seostatud näiteks skisofreeniaga. Ent värske uuring, mille tulemused avaldati teadusajakirjas Psychological Medicine, tõestas, et kassidega koos elamine ei suurenda vaimse tervise häirete riski, kirjutab Medical Express.

Uuringu käigus jälgiti umbes 5000 inimest, kes olid sündinud aastatel 1991 või 1992 ja neil hoiti silma peal kuni täisealiseks saamiseni. Teadlased märkisid üles selle, kas kodus oli kasse, kui ema oli lapseootel ja kui lapsed olid väikesed.

«Sõnum kassiomanikele on selge: puuduvad tõendid selle kohta, et kassid ohustaksid laste vaimset tervist,» sõnas uuringu autor dr Francesca Solmi. Dr Solmi tunnistas, et ka nende tiim leidis esialgu väikese seose, mis viitas, justkui kassidega kasvavatel lastel esineks 13. eluaasta paiku rohkem vaimse tervise häiretele viitavaid sümptomeid, ent lähemal uurimisel selgus, et see oli tingitud teistest teguritest. «Kui me võtsime arvesse teisi tegureid, näiteks seda, kas kodus elas palju inimesi ja milline oli perekonna sotsiaalmajanduslik staatus, selgus, et kassid ei puutu üldse asjasse,» selgitas dr Solmi.

Dr Solmi juhitud uuring on eelnevatest oluliselt usaldusväärsem, kuna nad jälgisid perekondi peaaegu 20 aasta vältel. Eelnevate uuringute puhul on palutud vaimse tervise häiretega inimestel meenutada episoode lapsepõlvest. Varem tehtud uuringud on olnud mahult ka üsna väiksed ja andmetes on esinenud lünki.

«Meie uuring näitas, et kassiga koos elamine raseduse ajal või lapsepõlves ei suurenda vaimse tervise häirete riski hilisemas elus,» lausus üks uuringu autoritest dr James Kirkbride. «Ent on leitud tõendeid selle kohta, et kokkupuude parasiit T. Gondiiga raseduse jooksul võib põhjustada tõsiseid sünnidefekte ja muid terviseprobleeme lastel. Seetõttu soovitame rasedatel naistel mitte puutuda kokku kassi väljaheidetega, kuna need võivad nimetatud parasiiti sisaldada.»