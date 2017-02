Naine leidis üles seitse aastat kadunud olnud koera

«Läksin aeda asja kontrollima, aga koera polnud seal,» ütles naine. «Ta kadus jäljetult.» Accettola asus kohe koera otsima ja käis iga päev naabruskonna läbi, hüüdes lemmiku nime, kuid koera ta ei leidnud. Bemisel oli olemas kiip, kuid keegi ei viinud teda selle aja vältel kliinikusse ega varjupaika, kirjutab Mother Nature Network.

Accettola rääkis, et võttis koera üheksa aasta eest, kui oli ise kõigest 18-aastane. Bemis sai nime Max Bemise järgi, kes on naise lemmikbändi solist. Koer oli talle alati toeks, ka neil perioodidel, kui polnud kellelegi teisele loota. «Ta oli mu parim sõber ja me tegime kõike koos,» meenutas Accettola.

Aastad möödusid ja Bemisest polnud märkigi. Naine andis lõpuks alla ja kolis perega Virginia osariigist Californiasse. 2017. aasta veebruaris, umbes seitse aastat pärast Bemise kadumist, sai naine kirja, milles teatati, et Põhja-Carolinas leiti ühe maantee äärest uitamast koer ja kiibi järgi on Accettola tema omanik.

«Ma olen kuulnud ja lugenud imelugusid inimestest, kes on oma kadunud lemmikud aastaid hiljem üles leidnud, kuid ma mõtlesin, et minuga kindlasti nii ei lähe. Aga läks!» rõõmustas naine. Ta on ääretult õnnelik, et naine nimega Tracy, kes Bemise tee äärest leidis, ta loomakliinikusse viis ja kiipi kontrollida lasi.

Accettola ja Bemise taaskohtumine oli väga emotsionaalne ning nüüd elab koer jälle oma pere juures.