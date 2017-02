Päevakäpp: paimaias Darral otsib uut kodu

Kui varem kippus Darral inimese lähenedes kiirelt eest ära jooksma, siis nüüd on olukord teine. Mõnikord ta küll hetkeks kõhkleb ja hakkaks nagu põgenema, aga kohe, kui käsi teda puudutab, tunneb kassihärra mõnu. Tihti on Darral just see, kes külaliste tulekul mööda sääri käib end nühkimas, andes märku, et «võtke mind, võtke mind!».

Siiani on tema katsed ennast koju saata tulutud, aga ta ei anna alla! Kui tunned Darrali vastu huvi, täida kiisuvõtja küsimustik ja sinuga võetakse ühendust.

Darral on kiibitud, vaktsineeritud, kastreeritud ja saanud parasiiditõrje.