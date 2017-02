Kassiabi ootab oma ridadesse toimekaid vabatahtlikke

Kassiabi meeskond ootab oma ridadesse hakkajaid uusi vabatahtlikke, kel jaguks maailmaparandamise tahet ning soovi seda rakendada karvapallide elu parandamiseks.

Vabatahtlikud peavad vastama järgmistele tingimustele:

täisealine;

heatahtlik loomade ja inimeste vastu;

vastutustundlik;

õpihimuline ja pealehakkaja.

Omalt poolt pakub Kassiabi:

regulaarset iganädalast (või ka tihedamat) kassiteraapiat;

võimalust toetada ja elada kaasa paljudele uutele algustele, väikestele õnnehetkedele;

võimalust õppida kogenud vabatahtlike käe all;

kogemusi nii praktilisemate kui ka administratiivsete ja korralduslike ülesannete täitmisel heategevuslikus organisatsioonis;

toredaid uusi sõpru.

Oluline on veel see, et kui sul on kodus lemmikloomad, siis nad peavad kindlasti olema vaktsineeritud kompleksvaktsiiniga.

Kui oled huvitatud, võta Kassiabiga ühendust meiliaadressil info@kassiabi.ee.