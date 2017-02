Salaja filmitud video paljastas postiljoni ja õnnetu koera sõpruse

Koeraomanik Michael Collins hakkas seda salaja filmima ja tema sõnul peatub postiljon iga kord nende aia juures ning veedab veidi aega Collinsi koeraga. Ta teeb seda ka siis, kui tal pole Collinsite postkasti midagi panna, kirjutab The Dodo.

Collinsi sõnul on see vaatepilt tema jaoks väga südantsoojendav, kuna paljud inimesed ei mõista tema koera. Sageli arvatakse, et koer on ohtlik ja temast kõnnitakse mööda kui postist, kuid tegelikult on tegemist sõbraliku koeraga, kellele tasuks oma aega pühendada.

Vaata videost, kui rõõmsaks muutub koer postiljoni saabudes!