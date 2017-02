Naise sõnum hoolimatutele loomaomanikele: loodan, et olete õnnetud!

Üks Arkansase osariigis elav naine otsustas midagi ette võtta ja avaldas Craigslistis sel teemal pika kuulutuse. Kuulutuse juures oli ka pilt koerast ja kassipojast, edastab iHeartDogs.

Kuulutuse sisu oli järgmine:

«See on minu koer... ta on elanud minuga kuus aastat. Ta on mind närvi ajanud ja välja vihastanud. Ma olen tema peale kulutanud raha, mis on olnud mõeldud teistele asjadele. Vahel on ta tekitanud minus ebamugavust. Ma olen pidanud oma elu sättima ümber tema. Ma ei vahetaks seda millegi muu vastu maailmas, sest ma armastan teda ja ta teeb mind rõõmsaks. Nüüd jõuame ka selle kuulutuse sisuni. Ma tahan teile rääkida millestki imelisest, mis ma hiljuti tegin. MA KOLISIN. Ma olen tegelikult kolm korda kolinud ja üllataval kombel olen KOERA ALLES JÄTNUD! Kas suudate seda uskuda? Kas teadsite, et te võite teise kohta kolida ja koera endale jätta? Kas pole mitte imeline? Lisaks sellele ma abiellusin, sain lapse, vahetasin töökohta ja IKKAGI JÄTSIN KOERA ALLES! Kas ma olen ainus inimene maailmas, kes on suuteline seda tegema?

Näete seda väikest kassi koera kõrval? Me saime just teada, et tal on kassi AIDS. Me peame talle ostma kalleid ravimeid, mida ta peab võtma terve oma lühikese elu vältel. Aga teate mis? ME JÄTAME KA KASSI ENDALE. Ma ei kavatse panna ajalehte kuulutust, et teda ära anda, kuna ma ise olen liiga laisk, et hoolitseda ja vastutada selle tillukese looma eest, kelle olen endale võtnud. Kõik need, kes on nii teinud, võivad metsa minna! Ma loodan, et abikaasa jätab teid maha, te jääte rahast ilma, olete üksildased ja õnnetud. Olgu jumal teiega, kuigi te ei vääri seda.»

Kuulutus hakkas sotsiaalmeedias kiirelt levima ja paljud on naise sõnavõtuga nõus, kuna loomi võetakse ning antakse ära liialt kergekäeliselt. Enne, kui võtad vastu otsuse perre lemmikloom võtta, mõtle hoolikalt järele, kas teil on looma jaoks aega, kohta ja ressursse. Ka loobumisotsust ei tasuks liialt rutakalt teha, vaid tuleks eelnevalt läbi kaaluda kõik alternatiivid.