Õlletootja lubab koeraomanikest töötajatel võtta «vanemapuhkust»

BrewDog on üks neist ettevõtetest, kus armastatakse väga koeri. Töötajatel on lubatud koerad tööle kaasa võtta, veelgi enam, neid lausa julgustatakse seda regulaarselt tegema. Ettevõtte asutajateks on kaks noormeest ja koer ning koerad on kogu aeg kuulunud ettevõtte kultuuri juurde, kirjutab Mother Nature Network.

Värsketele koeraomanikele suunatud boonusest rääkides teatas ettevõte, et kontoris aitavad koerad küll lõõgastuda, aga kui perre tuleb uus liige, siis võib see esialgu stressi tekitada. «Seega oleme esimene ettevõtte meie valdkonnas, kes pakub töötajatele võimalust võtta nädalaks ajaks puhkus, et uue pereliikmega tuttavaks saada,» teatas BrewDog.

BrewDogi peakontoris käib regulaarselt umbes 50 koera. N-ö vanemapuhkuse võtmise võimalus kehtib kõigile ettevõtte töötajatele, kaasa arvatud ka nende USA üksuse omadele.