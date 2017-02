Koeraomanik küsib: miks lemmik mul pidevalt kannul käib?

Dr Kathryn Primmile on see küsimus vägagi tuttav, kuna paljud koeraomanikud on temalt seda küsinud. Esiteks tuleb arvesse võtta seda, et koerad on sotsiaalsed loomad, nad on loodud elama karjas. Seega pole mingi ime, et kui võtate koera, sobitub ta üsna kiiresti teie perre. Koerad tunnevad end karja kuuludes väga hästi, kirjutab iHeartDogs.

Kui koer tajub, et omanik on rahulik ja tal on kodus hea olla, siis ei karda koer midagi. Kui aga omanik on kodust eemal, võib koer tunda end haavatava ja üksikuna. Kalli inimese lähedus vallandab koera ajus heatujukemikaale ja koer käibki omaniku kannul seetõttu, et tal on omaniku läheduses hea ning turvaline olla.

Teine oluline asi on see, et koerad on loomu poolest väga uudishimulikud. Kui inimene liigub ühest toast teise, siis see tõmbab koera tähelepanu ja ta tuleb uudistama, kuhu sa läksid ning mida sa teed. Võib-olla läks inimene toitu otsima? See on veel eriti hea põhjus, miks koeral tasub su kannul käia. Koer ei saa jätta kasutamata võimalust alati su tegemistel silma peal hoida.

Koer võib omaniku kannul käia ka seetõttu, et arvab justkui omanik patrullib oma kodus ja vaatab valdusi üle, ning koer tahab sellest osa saada. Koertele on varud väga olulised, kuna neid on ellujäämiseks tarvis. Väärtuslike varude hulka kuuluvad näiteks toit, vesi ja territoorium. Nad peavad varudel silma peal hoidma ja kaitsma neid vaenlaste eest. Mõtle sellele, kuidas koer reageerib, kui teed kassile pai või kui keegi laseb uksekella. Patrullimine ja kodu kaitsmine on koera ülesanded ning ta teeb neid ilma, et keegi oleks talle selleks käsu andnud.

Kokkuvõttes on see ju tegelikult meelitav, et koer soovib sinuga koos olla ja käib sul seepärast kannul. Ära kahtle tema kiindumises, naudi seda!