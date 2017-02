Tinderis tutvunud paar avastas, et nende kassid on vennad

Cathleen Calvin ja Brian Herrera tutvusid tänu Tinderile 2016. aastal, aga see lugu sai alguse juba kaks aastat varem. Cavin oli sel ajal üksikema ja otsustas oma perre lisaks võtta väikese kassi, kirjutab The Dodo.

Ta külastas tütrega Californias Petalumas asuvat loomade varjupaika ja armus kohe ühte kassipoega, kel oli täpselt samasuguse välimusega kaksikvend. Cavin ei saanud aga kahte kassi võtta ja pidi seega valima, kumb kassipoeg nendega kaasa tuleb.

«Meil oli väga raske valida, kuna kassipojad olid täpselt ühesugused ja neid oli raske eristada,» sõnas Cavin. Nad valisid ühe kassi lõpuks välja ja panid talle nimeks Ozzy, end Cavin mõtles lakkamatult varjupaika jäänud kassile.

2016. aastal soostus Cavin sõbranna pealekäimisel proovima Tinderit. Ei kulunud kaua aega, kuni naine tutvus Brian Herreraga, kes oli samuti üksikvanem. Nad elasid samas piirkonnas ja neil olid sarnased huvid, ent nad polnud kunagi reaalselt kohtunud. Esialgu naine kahtles, kuid lõpuks nõustus mehega kohtingule minema.

Õhtusöök oli edukas ja pärast seda suunduti mehe koju, kus naist ootas ees tõeline üllatus. Cavin meenutas, et märkas mehe tagaaias oranžikat kassi ja kui ta kiisut lähemalt uuris, ei suutnud ta oma silmi uskuda. «Ma teadsin kohe, et see on Ozzy vend, kes jäi varjupaika,» ütles Cavin.

Selgus, et naine ei eksinud: Herrera oli käinud vahetult pärast Cavinit varjupaigas ja võtnud sealt oranži kassipoja, kes sai nimeks Butter. Nad kumbki ei kahelnud, et nende kassid on vennad ja hiljem varjupaigast uurides selgus, et täpselt nii see oligi.

Cavini sõnul armus ta Herrerasse kohe, kui meest nägi ja asjaolu, et nende kassid on vennad, vaid suurendas tema tundeid mehe vastu. «Me olime imestunud ja mõtlesime, et see on küll vist saatus,» lausus naine.

Herrera ja Cavin plaanivad peagi kokku kolida ning Ozzyt ja Butterit ootab ees rõõmus taaskohtumine.