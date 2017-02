Päevakäpp: võõra talu õuel hulkunud koer otsib omanikku

Arsti juures käitus Ruslan väga viisakalt, kuid varjupaigas on koer veidi ärevil. Tänaseks on ta veidi rahunenud ja Ruslani kohta on selgunud uut infot.

Nimelt pole koera käpavigastus värske, vaid see on tal juba mitu nädalat olnud, mis tähendab, et koer on kas pikalt hulkunud või on peremees tema vigastuse tähelepanuta jätnud.

Kui soovid koera kohta rohkem infot, helista varjupaika telefonil 53 339 272.