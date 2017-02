Anni Rahula: ma ei kujuta elu ilma koerata enam ette

Lemmiku nimi/nimed: «Echo de'Chien Fifa ehk lihtsalt Fifa. Viimane nimi on meie pandud. Teadsime, et pesakond on F ja selle järgi peab ka nime leidma.»

Lemmiku vanus: «6,5 kuud.»

Lemmiku tõug: «Pürenee mäestikukoer.»

Tomi Rahula koeraga. / Erakogu

Kuidas koera leidsite? «Otsisime kindlat tõugu ja suurt kasvu koera. Leidsime täpselt sobival ajal sündiva pesakonna.»

Kas omanik valib lemmiklooma või vastupidi? «Ma arvan, et mõlemad on õiged. Kui me käisime pisikesi kutsikaid vaatamas, siis näitas üks neist meile omapärast ja veidi isepärast käitumist ning nõnda jäi koer silma.»

Miks just koer? «Ma olen end alati pigem kassiinimeseks pidanud. Koera soovis väga mu abikaasa ning tegelikult maale kolides oli meil ka majavalvurit tarvis. Olin koeraga nõus ning lootsin sisimas, et minu pakutud tõug talle samuti sümpaatne tundub. Truu ja sõbralik pererahva vastu, kuid samas väga tugev koduvalvaja. Täna ei kujutaks ma ette olukorda, et Fifa poleks meie pere liige.»