Pilk peale: need on nädala parimad loomafotod

1. Saksa lambakoer Rumor, kes osales New Yorgis Westminsteri kennelklubi koertenäitusel ja võitis näituse parima koera tiitli, võtab oma treenerilt maiustust vastu.

REUTERS/Brendan McDermid/Scanpix

2. Sebrad Saksamaal Dortmundi loomaaias oma puuris.

BERND THISSEN/AFP/Scanpix

3. Peterburis talvitub igal talvel umbes 6000 metsikut parti, kes ei lenda talveks soojale maale, kuna inimesed pakuvad neile toitu ja tänu sellele elavad pardid talve üle. Pilt on tehtud Peterhofi lossi lähistel.

Alexander Demianchuk/TASS/Scanpix

4. Gorillabeebi lõõgastub oma ema Kibara süles. Gorillad on pildile püütud Saksamaal Leipzigi loomaaias. Beebi sai eelmise aasta detsembris nimeks Kianga.

JENS MEYER/AP/Scanpix

5. Brüsseli grifoon lõõgastub omaniku süles pärast väsitavat koertenäitust. Foto on tehtud New Yorgis toimunud Westminsteri kennelklubi korraldatud näitusel.

REUTERS/Stephanie Keith/Scanpix

6. Sõbrapäeva puhul avaldati sel nädalal palju fotosid loomadest, kes jagavad õrnusehetke. Teiste seas on fotole püütud ka oravad.

Caters News Agency/Scanpix

7. Ühes Austraalia jahisadamas nähti sel nädalal omapärast vaatepilti: umbes sajast raist koosnev parv tiirutas jahtide vahel ja seejärel suundusid kalad kaugemale. Arvatakse, et tegemist on raide rändega.

Caters News Agency/Scanpix

8. Pit bull nimega Tango on väga osav selles, et oskab erinevaid esemeid oma pea peal tasakaalus hoida. Omanikud on Tangost teinud suisa internetikuulsuse ja koera osavus on paljudele muljet avaldanud.

Caters News Agency/Scanpix

9. Makedoonia linnas Ohridis on luiged niivõrd julgeks muutunud, et võtavad toidupalukesi lausa inimeste sõrmede vahelt vastu.

REUTERS/Ognen Teofilovski/Scanpix

10. Teismeline poiss ja tema koer kerjavad Filipiinide pealinna Manila tänavatel raha.