Video: koer päästab kärestikulisest jõest oma sõbra

Rafael Franciulli Youtube'i postitatud video on saanud juba üle miljoni vaatamise. Must labrador jookseb jõkke visatud toika järele, kuid jääb siis tugeva veevoolu alla. Õnneks ta sõber märkab seda ning saab musta labradori suus olevast toikast kinni ja tirib ta seda kaudu taas kuivale maale.

Video autorile on palju ette heidetud, et ta oleks võinud ka ise appi minna. Mees ütles selle peale, et tegelikult ohtu polnud ning pärast kärestikulist osa tuli rahulik suur veekogu, kust koer oleks ka ise välja pääsenud.

Vaata toredat seika videost.