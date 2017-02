Video: delfiin on sunnitud elama räpases väikses akvaariumis

Loomade eest seisev Graham Henry ütles, et Angel ja teised delfiinid samas akvaariumis on kõige halvemas seisus, mis tema kunagi vangistatud loomade puhul näinud, kirjutas The Dodo.

Angel püüti Taiji linna lähedalt merest alles siis, kui ta oli veel väike. «Ilusad» delfiinid nagu tema püütakse kinni ning müüakse akvaariumipidajatele, kuniks ülejäänud tapetakse liha pärast.