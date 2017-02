Video: ka koerad käivad verd annetamas

Vajadust doonorkoerte ja doonorkasside järele tuleb PetCity loomakliiniku peaarsti dr Heli Säre sõnul ette väga tihti. Loomakliinikus on vähemasti kord nädalas mõni loom, kes vajab vereülekannet. Veel mõne nädala eest sattus kliinikusse ühe päeva jooksul tervelt kolm kassi, kes vajasid vereülekannet.

Koertel juhtub palju õnnetusi, vanematel koertel on mõni kasvaja, mis hakkab veritsema. Ka rotimürki sisse söönud koer vajab tihtipeale vereülekannet, sest veri lõpetab hüübimise. Kui mõne õnnetuse tagajärjel vajab loom vereülekannet, siis praegu kutsutakse doonorkoer kliinikusse ning tehakse kohe vereülekanne abivajavale loomale. See võib olla aga aeganõudev ning vere hoiustamine nii, nagu seda tehakse ka inimeste puhul on igal juhul seatud prioriteediks.

«Loome hetkel verepanka ehk see tähendab seda, et lahutame annetatud vere komponentideks, kus on eraldi vereplasma ja punaste erotsüütide mass. Selle abil saab aidata tervelt kahte looma,» rääkis Pet City kliinikumi omanik Heli Säre. Soomes toimib vabatahtlikkuse alusel loodud verepank juba 2000. aastast.

Kuigi võimalus oma lemmiku verd annetada tuleb loomaomanikele tihtipeale üllatava võimalusena, siis tegelikult on protsess sama tavaline kui regulaarne vereannetamine inimestel.

Kuue kuu vanuse koerahakatise Fargo omanik Gristel Tali tuli doonoripäevale kahe eesmärgiga: loovutada ise verd ning määrata oma lemmiku veregrupp. «Meil on selline kogemus, et meil on olnud peres koerad, kellel on olnud vaja verd ja selle saamine on olnud keeruline,» selgitas Tali, miks tema tahaks Fargost teha tulevase doonorkoera. «Hirmu sellega ei kaasne, kuid küsimus on see, et kas koer on valmis seda tegema ja kas ta on valmis kannatlik olema,» küsib Tali.

6-kuune koer Fargo andis täna küll vereproovi, kuid annetamisega peab veel pool aastat ootama.

Et Fargo on alles lõbujanuline ja aktiivne kutsikas, siis peab ta vere annetamisega veel pool aastat ootama, ent vereproovi andmisele läksime temaga kaasa. Vereproov võetakse esikäpa veenist. Kõige pealt raseeritakse käpa pealt sobivast kohast karvad ära, seejärel puhastatakse nahk ning võetakse veri.

Kui lastele ei saa ette heita nende mänguhimu ja kergesti hajuvat tähelepanu, siis ei tohiks ka kutsikaeas Fargole pahaks panna, et kogu kliinikum ja töötajad tema silmis ühe suure mänguväljakuna paistsid. Assistent Georg Badasjan ja arst Liina Luum selgitasid, et tavaliselt viiakse loom eraldi ruumi, kus omanikku ei ole – sellises olukorras muutub koer pisut rahulikumaks ning ei püüa alatasa omaniku tähelepanu püüda või nägu lakkuda.

Fargolt vereproovi saamine kestis paarkümmend minutit, rahulikuma ja vanema koera puhul käiks see veelgi kiiremini. Koera olekut hinnates võis öelda, et tema jaoks ei muutunud maailmas suurt midagi – ta oli täpselt sama õnnelik ja heas mõttes hullumeelne kutsikas, kui kliinikusse saabudes.